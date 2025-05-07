В Красноярском крае осужден подросток за избиение двух девушек

В Красноярском крае суд признал виновным в избиении двух девушек 16-летнего жителя села Тигрицкое, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным материала дела, инцидент произошел в марте 2024 года в Минусинске, где подсудимый гостил у сестры. Вечером во время прогулки внимание нетрезвого молодого человека привлекли две девушки с короткими стрижками. «Он стал задавать им вопросы личного характера и, не получив ответы, ударил одну из них кулаком по лицу. За нее заступилась подруга, которую обвиняемый также ударил по лицу»,— рассказали в прокуратуре

От удара подростка первая жертва получила черепно-мозговую травму, переломы костей лица со смещением и гематомы. Ее подруга была госпитализирована с сотрясением головного мозга. Как пояснил подсудимый, он думал, что перед ним не девушки, а парни.

За причинение легкого и тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 111 УК РФ) суд назначил подростку наказание в виде 1 года 5 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме этого, в пользу потерпевших суд взыскал 500 тыс. руб. и 150 тыс. руб.

Михаил Кичанов