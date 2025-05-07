ГКУ «Фонд имущества» будет ликвидировано в Хакасии

В Хакасии ликвидируют республиканское ГКУ «Фонд имущества». Постановление об этом издало правительство региона.

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Согласно документу, функции ликвидируемого учреждения переходят к министерству имущественных и земельных отношений Республики Хакасия. Для этого штатная численность его служащих будет увеличена на четыре человека с 1 января 2026 года.

«Фонд имущества» был создан в 1991 году. «Предметом деятельности… является повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Хакасия, создание условий для реализации прав граждан и юридических лиц на приобретение государственного имущества Республики Хакасия»,— говорится на его сайте.

Валерий Лавский