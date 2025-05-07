Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГКУ «Фонд имущества» будет ликвидировано в Хакасии

В Хакасии ликвидируют республиканское ГКУ «Фонд имущества». Постановление об этом издало правительство региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, функции ликвидируемого учреждения переходят к министерству имущественных и земельных отношений Республики Хакасия. Для этого штатная численность его служащих будет увеличена на четыре человека с 1 января 2026 года.

«Фонд имущества» был создан в 1991 году. «Предметом деятельности… является повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Хакасия, создание условий для реализации прав граждан и юридических лиц на приобретение государственного имущества Республики Хакасия»,— говорится на его сайте.

Валерий Лавский

Новости компаний Все