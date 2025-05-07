В Горном Алтае вновь отменили салют на 9 мая
В Республике Алтай отменили запуск фейерверка на 9 мая. Решение было принято на региональном оргкомитете по проведению праздничных мероприятий.
Фото: Олег Кормильцев
«Обязательно запустим салют, когда наши военнослужащие — участники специальной военной операции вернутся домой»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в правительстве республики.
В прошлом году власти региона также приняли решение не проводить праздничный фейерверк на День победы в Великой Отечественной войне.
В правительстве республики уточнил, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате после трехлетнего перерыва. В столице региона, Горно-Алтайске, на мемориальном комплексе «Парк Победы» состоится парад и пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню.