В Горном Алтае вновь отменили салют на 9 мая

В Республике Алтай отменили запуск фейерверка на 9 мая. Решение было принято на региональном оргкомитете по проведению праздничных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

«Обязательно запустим салют, когда наши военнослужащие — участники специальной военной операции вернутся домой»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в правительстве республики.

В прошлом году власти региона также приняли решение не проводить праздничный фейерверк на День победы в Великой Отечественной войне.

В правительстве республики уточнил, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате после трехлетнего перерыва. В столице региона, Горно-Алтайске, на мемориальном комплексе «Парк Победы» состоится парад и пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню.

Александра Стрелкова