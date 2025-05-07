В Челябинске завели дело о халатности при ремонте памятника «Скорбящие матери»

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области по результатам проверки возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) при содержании объекта культурного наследия «Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в госпиталях Челябинска» («Скорбящие матери»). Должностных лиц муниципального автономного учреждения «Челябинский центр искусств» подозревают в неисполнении обязанностей по его сохранению, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, памятник закреплен за учреждением на праве оперативного управления с 2019 года. С этого времени ответственные сотрудники не приняли мер по сохранению объекта культурного наследия, в том числе не проконтролировали работы по обустройству и восстановлению воинских захоронений, которые проводились по госконтракту до 1 мая. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.

Виталина Ярховска