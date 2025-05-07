В Красноярском крае 15-летнего школьника осудят за ложные звонки о минировании
Лесосибирский городской суд (Красноярский край) рассмотрит уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, обвиняемого в ложных сообщениях о терроризме (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным ведомства, в феврале 2025 года ученик 8 класса решил сорвать госэкзамены в трех местных школах. Для этого злоумышленник в одном из мессенджеров связался с неизвестным, который публиковал в соцсетях видео о ложном минировании учреждений.
Звонки о наличии опасных предметов поступили в три учебных заведения. «После проверок в школах сотрудники спецслужб не обнаружили взрывных устройств»,— говорится в сообщении.
Личность исполнителя устанавливается, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.