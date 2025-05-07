На реке Амур открылась летняя навигация между городами РФ и КНР

Между столицей Амурской области Благовещенском и расположенным на противоположном берегу Амура китайским городом Хэйхэ в среду, 7 мая, начали курсировать теплоходы. Об открытии летней международной навигации сообщил Минтранс региона.

Ежедневно запланировано по четыре рейса в обе стороны. Для перевозки пассажиров используют четыре теплохода проекта HBC 496 («Амур-2007», «Амур-2008», «Амур-2009», «Амур-2010» 2006–2008 годов постройки) и один теплоход проекта Р-51Э («Москва-82» судоходная 1979 года постройки, в 2013 проведена модернизация судна), сообщается на сайте областного правительства.

Неделей ранее стартовали пассажирские перевозки между Хабаровском и китайским городом Фуюань.

Анна Яшина, Благовещенск