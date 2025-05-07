В Ярославле подрядчиком содержания дорог стала компания «Профиль-плюс»

В Ярославле контракт на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году получило ООО «Профиль-плюс». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы предполагают фрезирование и асфальтировку дефектных участков (карточный ремонт). Асфальт марки ЩМА-16 будет расходоваться из расчета 2,67 тонны на кубический метр.

ООО «Профиль-плюс», по данным «СПАРК-Интерфакс», возглавляет депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Сумма контракта составляет 84,3 млн руб., она снизилась в ходе торгов с начальных 100 млн руб.

Ремонт продлится с 15 мая по 31 июля 2025 года. Места ремонта определяет «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Антон Голицын