В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В сочинском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Введенные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов действовали менее одного часа. В пресс-службе отметили, что все прибывающие рейсы будут обслужены и отправлены в города назначения по очереди.
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