В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В сочинском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Введенные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов действовали менее одного часа. В пресс-службе отметили, что все прибывающие рейсы будут обслужены и отправлены в города назначения по очереди.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о ракетной опасности в Краснодарском крае. Глава Новороссийска Андрей Кравченко также предупредил жителей о возможной угрозе.