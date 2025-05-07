В Хабаровске в дни генеральной репетиции и парада уберут с улиц электросамокаты

Самокаты и прочие подобные средства индивидуальной мобильности запретят к использованию в центральной части Хабаровска 7 и 9 мая, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. Данный вид транспорта уберут с улиц для обеспечения комфорта и безопасности горожан во время проведения Парада Победы, его генеральной репетиции, а также шествия «Бессмертный полк».

ГАИ через агентство призвало население на период проведения массовых мероприятий отказаться от использования также и личных велосипедов, электросамокатов и самокатов.

Как сообщается, в Хабаровске практикуется изъятие размещенных незаконно на улицах самокатов в места временного хранения.

Эрнест Филипповский, Хабаровск