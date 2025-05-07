Новосибирские волейболисты проиграли первый матч «Финала шести» Кубка России

Новосибирский «Локомотив» с поражения начал выступление в «Финале шести» мужского волейбольного Кубка России. Сибиряки уступили санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 1:3 (21:25, 25:20, 18:25, 20:25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

У новосибирцев самыми результативными стали блокирующий Ильяс Куркаев и доигровщик Омар Курбанов. Они набрали по 12 очков. «Могу сказать, чем я недоволен конкретно — нашей подачей и доигровкой. Много ошибок на подаче не оправданы. И потом доигрывание, огромное количество брака, что не дало нам шанса»,— оценил игру своей команды главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

Игры «Финала шести» проходят в Казани. В подгруппе Б, помимо «Локомотива» и «Зенита», играет также белгородское «Белогорье». Матч «Локомотив» — «Белогорье» состоится 7 мая. По две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в полуфинал.

Валерий Лавский