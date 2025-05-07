Прокуроры вернули присяжных в 90-е

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд по представлению Генпрокуратуры отменил приговор бывшему спортивному функционеру Вальтеру Веберу и охраннику Дмитрию Маденову. Оба обвиняются в расстреле гангстеров, совершенном в 90-е годы, но были оправданы присяжными. Суд согласился с гособвинением, что процесс прошел с нарушениями. Например, от защиты присяжные узнали, что жертвы входили в криминальную «бригаду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший спортивный функционер и политик Вальтер Вебер (справа) и обвиняемый по делу Вебера охранник Дмитрий Маденов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший спортивный функционер и политик Вальтер Вебер (справа) и обвиняемый по делу Вебера охранник Дмитрий Маденов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В августе 2024 года шесть присяжных женщин Симоновского райсуда Москвы, отвечая на 11 вопросов, единогласно признали Вальтера Вебера и Дмитрия Маденова невиновными — они были освобождены из-под стражи в зале суда. На основании вердикта впоследствии был вынесен оправдательный приговор, который обвинение категорически не устроил. «Защита довольна решением, довольна тем, что нас услышали и нам поверили присяжные»,— заявила после провозглашения приговора адвокат Вальтера Вебера Светлана Давыдова.

В апелляционном представлении прокуроры отмечали, что приговор по уголовному делу подлежит отмене из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных стороной защиты во время разбирательства. По версии надзора, нарушения сформировали у присяжных негативное представление о предварительном расследовании, обвинении, судебном процессе, потерпевших и погибших.

Так, одна из адвокатов во вступительной речи сообщила: «Все мы помним, что такое 90-е годы». При этом жертвы назывались «гангстерами», которых «тоже жалко».

С другой стороны, присяжным сообщались сведения о личностях подсудимых — Вальтер Вебер был назван «абсолютно состоятельным человеком», который в то время мог себе даже «танк купить», Дмитрий Маденов же раскрыл данные о состоянии своего здоровья.

Более того, защитники якобы высказывали свое мнение о следствии и личностях обвинителей и раскрыли личность засекреченного свидетеля. Так, один из адвокатов в ходе судебного заседания, разбирая доказательства, сказал присяжным: «Не стоит верить на слово даже такому красивому гособвинителю». В протоколах заседаний авторы апелляционного представления также нашли такие фразы защиты: «Вы (присяжные.— “Ъ”) столкнетесь с фактами грубой подтасовки» и «Когда стало очевидно для следствия, что нет доказательств…».

«Я боялся давления и со стороны преступного мира, и со стороны органов»,— говорил Дмитрий Маденов, а Вальтер Вебер сообщал о «манипуляциях оперативников».

Также в представлении говорится, что защита использовала видеозаписи, полученные непроцессуальным путем. В связи со всем перечисленным Генпрокуратура требовала отмены приговора Симоновского райсуда, вердикта присяжных заседателей и повторного рассмотрения уголовного дела в ином составе суда.

Сторона защиты, в свою очередь, просила приговор оставить без изменений, а апелляционное представление гособвинения не удовлетворять. Адвокаты в ходе заседания указывали, что все вопросы о недопустимости доказательств обвинения рассматривались в отсутствие присяжных заседателей, а в своих выступлениях они указывали лишь на недостаточность доказательств, говоря, например, что нельзя считать Вальтера Вебера заказчиком ликвидации свидетеля расстрела, пока не установлены личности исполнителей этого преступления. Данных о личностях подсудимых и потерпевших защита не раскрывала, а лишь сообщала сведения, необходимые в контексте установления обстоятельств происшедших событий. Видеозапись, о которой говорила сторона обвинения, была взята из протокола, составленного правоохранительными органами после осмотра места расстрела в 1995 году. «Сторона обвинения вольно толкует нормы УПК в свою пользу, ссылаясь на хаотично вырванные из контекста фразы адвокатов и подсудимых в протоколе судебного заседания. Наши действия соответствовали принципу состязательности сторон»,— резюмировал адвокат Вальтера Вебера Алексей Ваулин. Относительно раскрытия личности свидетеля защитник сослался на постановление Конституционного суда, в котором говорится, что у подсудимого есть право приводить доказательства своей невиновности и опровергать версию обвинения.

Потерпевшая по эпизоду расстрела в кафе Татьяна Федорова в ходе процесса сказала: «Я не желаю им (Веберу и Маденову.— “Ъ”) сурового приговора… Мне тяжело об этом говорить». На прямой вопрос судьи о том, какой решение она просит принять, госпожа Федорова ответила: «Оставить оправдательный приговор в силе».

«Я еще раз прошу прощения у потерпевшей. Мне с этим жить»,— сказал Вальтер Вебер. Он признает, что участвовал в расстреле в кафе, однако настаивает, что защищался.

Дмитрий Маденов, в свою очередь, заявил, что сведений о своем здоровье присяжным он не сообщал, как это утверждает гособвинение. «Все дело в том, что на одном из заседаний мне стало плохо и пришлось вызывать бригаду скорой помощи»,— рассказал он. Оправдательный приговор Симоновского суда они просили оставить в силе.

Судебная коллегия Мосгорсуда, согласившись с апелляцией гособвинения, отменила оправдательный приговор Симоновского райсуда. Дело Вальтера Вебера и Дмитрия Маденова будет снова рассматриваться судом первой инстанции в новом составе.

Вальтер Вебер являлся президентом Детской международной академии тенниса, вице-президентом Федерации тенниса России и одним из руководителей ДОСААФа. Выступал сооснователем Социалистической единой партии России. Вместе с Дмитрием Маденовым он обвиняется в расстреле 6 июня 1995 года четверых ранее судимых членов одной из столичных группировок в «Трактире на Мытной» и в организации убийства в 2004 году в автомобиле Mercedes у собственного коттеджа в Одинцово Александра Журавлева, одного из свидетелей событий тридцатилетней давности.

Сам Вальтер Вебер, в то время руководитель одной из охранных компаний, настаивал, что в трактире пытался договориться с гангстерами о возвращении отобранного у подчиненного ему охранника Дмитрия Маденова табельного пистолета. Переговоры закончились схваткой, в ходе которой Вальтер Вебер, защищаясь, случайно дал очередь из автоматического пистолета Beretta.

Два человека были убиты, а еще двое ранены. Убийство господина Журавлева, по данным защиты, не имело никакого отношения к Вальтеру Веберу. Обвинение по этому эпизоду основано на показаниях единственного свидетеля, который, по данным адвокатов, сам может быть причастен к преступлению.

Ефим Брянцев