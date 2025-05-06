В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности, объявленный ранее, отменили в Новороссийске. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой

Ракетную опасность объявили в Новороссийске около 21:47 мск. Жителей города просили сохранять спокойствие и принять необходимые меры безопасности.

Ранее жители Краснодара получили сообщения о ракетной опасности в городе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил в своем Telegram-канале о том, что в регионе отменена воздушная тревога, продлившаяся меньше часа. Движение по Крымскому мосту восстановлено.

Алина Зорина