В ЕДДС Краснодара прокомментировали жалобы горожан на запах гари

Жители различных районов Краснодара сообщают о задымленности и запахе гари. В ЕДДС города заявили, что возгораний на территории краевой столицы не зафиксировано, направление ветра — южное, скорость — около 2 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из мониторинга открытых источников и социальных сетей, задымление, вероятно, связано с палами сухой растительности на территории соседней республики Адыгея, утверждают в ЕДДС.

Сведения о поступающих жалобах от краснодарцев на запах гари, переданных через систему экстренной связи «112», доведены до сведения Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС, а также краевого управления по делам ГО и ЧС.

Вячеслав Рыжков