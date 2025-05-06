Над Крымом сбили беспилотник

Над территорией Республики Крым сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили около 18:40 мск. Всего над регионами России сбили 57 беспилотников: 31 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Курской области, семь – над территорией Орловской области, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Рязанской области и один над Крымским полуостровом.

Алина Зорина