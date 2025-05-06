Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Крымом сбили беспилотник

Над территорией Республики Крым сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили около 18:40 мск. Всего над регионами России сбили 57 беспилотников: 31 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Курской области, семь – над территорией Орловской области, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Рязанской области и один над Крымским полуостровом.

Алина Зорина

Новости компаний Все