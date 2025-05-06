Мед ростовского производителя признали небезопасным

В цветочном меде ростовского ООО «Апидей» обнаружено двукратное превышение 5-оксиметилфурфурола в количестве 53,5 мг/кг, что делает продует небезопасным и некачественным. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как поясняется в сообщении, по нормам содержание 5-оксиметилфурфурола может быть не более 25 мг/кг в продукции. Значительное превышение показателя может свидетельствовать о том, что мед подвергался сильному нагреванию.

Пробы товара были отобраны на продуктовом складе в Краснодарском крае. Информация об обнаружении небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор.

Кристина Федичкина