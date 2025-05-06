«Детей да Винчи» посчитали незаконными

Прокуратура Ленинского района Ульяновска в суде настаивает на признании незаконной деятельности частной организации дополнительного образования «Дети да Винчи» (АНО) и приостановлении ее работы. Причиной требований ведомство называет отсутствие в лицензии организации на образовательную деятельность адреса помещений филиала. В «Детях да Винчи» утверждают, что замечания, которые выявила прокуратура в ходе проверки, устранены, новое помещение лицензировано и иск не имеет смысла. Однако в прокуратуре настаивают на том, что этого недостаточно, в учебной программе организации есть признаки основного образования, в связи с чем деятельность «Детей да Винчи» необходимо приостановить до получения новой лицензии. Родители, в интересах которых подал иск прокурор, просят не закрывать организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прокуратуре считают, что "Дети да Винчи" приблизились к школьной программе

Фото: Константин Толкачев В прокуратуре считают, что "Дети да Винчи" приблизились к школьной программе

Фото: Константин Толкачев

В понедельник Ленинский районный суд рассматривал иск прокурора Ленинского района Ульяновска к автономной некоммерческой организации семейно-досугового развития и дополнительного образования по общеразвивающим программам «Дети да Винчи» (АНО ДдВ). В своем иске прокурор, ссылаясь на нарушения, выявленные в ходе прошлогодней осенней проверки, требует признать незаконными действия ДдВ по предоставлению образовательных услуг в отсутствие лицензии, приостановить незаконную образовательную деятельность по уровню начального общего образования и основного общего образования до получения соответствующей лицензии на основное образование.

В иске отмечается, что в ходе прокурорской проверки было выявлено, что в лицензии ДдВ на дополнительное образование был указан адрес организации на ул. Корюкина, в то время как занятия также проводятся и в помещении на ул. Орлова, однако второе помещение не указано в лицензии, хотя это требуется по закону. Кроме того, проверка показала, что занятия проводятся с 9:00 до 12:50 без организованного приема пищи для детей. Также прокуратура указала, что информация на сайте организации и на ее странице в соцсети «ВКонтакте» не соответствует информации в договорах об оказании комплекса образовательных услуг. Кроме того, истец отмечает, что в деятельности ДдВ были им выявлены признаки не дополнительного, а общего образования, проявляющиеся в том числе и в заявлениях организации о применении «предметного обучения» и «системно-деятельностного подхода», «что предусмотрено при реализации основных образовательных программ». Также прокуратура обратила внимание на то, что на своем сайте и в соцсети «ВКонтакте» ДдВ сообщала, что дети находятся «на заочной (не семейной) форме обучения в московской школе» и «промежуточные аттестации проводятся удаленно дважды в год».

В ноябре прошлого года региональное минпросвещения в ответе на запрос прокуратуры подтвердило, что помещение на ул. Орлова действительно не было учтено в лицензии, и это является нарушением, также как и отсутствие обеспечения организованного питания для детей. В то же время министерство отметило, что деятельность АНО в помещениях на ул. Корюкина соответствует лицензии на дополнительное образование.

Представители ДдВ в суде пояснили, что в декабре помещение на ул. Орлова также было лицензировано, устранены и другие замечания проверки. В то же время они настаивают, что их деятельность является исключительно дополнительным образованием, и заявление о «предметниках» говорит лишь о том, что с детьми дополнительным образованием занимаются преподаватели, глубоко знающие соответствующие предметы, что их программы «направлены на развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных запросов в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, на организацию их свободного времени», благодаря чему «воспитанники АНО показывают достойный уровень на олимпиадах, в проектных конкурсах, соревнованиях». Представители АНО также отмечали, что их организация допобразования по закону «обязана и проводит внутренние аттестации разных форм», «в виде контрольных работ, тестирования, проектных работ, выставок и т.д.», но «государственную аттестацию АНО не реализовывало и не реализует».

В суде представитель ДдВ в понедельник заявил, что, по его мнению, поводом для прокурорской проверки могли стать жалобы и публикации ульяновского журналиста (работающего со СМИ общефедерального уровня), ребенок которого проходил обучение в «Детях да Винчи» и у которого возник конфликт с руководством ДдВ в связи с его несогласием по видам и формам оплаты обучения детей (сейчас стороны судятся по нескольким взаимным искам). Обращения журналиста к депутатам Госдумы привели к тому, что те попросили генпрокурора Игоря Краснова и главу регионального УМВД Максима Петрушина провести проверку деятельности АНО (в судебном деле имеется опросный лист, где руководителя ДдВ Марину Струльникову представитель прокуратуры опрашивает по поводу претензий журналиста).

Представители ДдВ в суде просили истца указать конкретные нарушения, если они есть, чтобы их устранить, но не закрывать образовательную организацию, не «разрушать полезный и нужный частный проект». Но прокуратура, по словам представителей ДдВ, настаивает на своих требованиях.

Прокурор района Василий Подгороднов сказал «Ъ», что не может сказать, что стало поводом для проверок, отметив, что это было поручение областной прокуратуры. В то же время он отметил, что позиция районной прокуратуры осталась прежней — в деятельности «Детей да Винчи» имеются признаки основного начального и основного общего образования, а значит, они обязаны получить на это лицензию. «До получения соответствующей лицензии деятельность организации должна быть приостановлена»,— сказал прокурор.

Директор департамента по надзору и контролю в сфере образования минпросвещения Ольга Касимова в беседе с «Ъ» также предположила, что причиной проверок стали обращения и публикации журналиста, сообщившего о нарушениях, при этом также заметила, что «в “Детях да Винчи” действительно программа дополнительного образования хорошая, к ней вопросов нет», но «в то же время они свои программы значительно приблизили к школьному курсу». Она предполагает, что родители детей, перешедших на семейную форму обучения (это позволяет закон об образовании) пользуются услугами ДдВ, «а это требует уже другой лицензии». «Вопросы есть, а дальше как решит суд»,— заметила глава департамента.

Ожидалось, что суд уже в понедельник примет решение по иску прокурора, однако по просьбе прокуратуры продолжение рассмотрения иска назначено на 28 мая.

Представляющий в суде интересы «Детей да Винчи» юрист Константин Толкачев в беседе с «Ъ» обратил внимание на то, что прокуратура направила иск в интересах неопределенного круга лиц — детей, обучающихся в ДдВ, и их родителей, «однако как раз эти родители подготовили и направили председателям районного и областного судов, прокурору области и генпрокурору обращения с просьбой объективно рассмотреть ситуацию и не допустить приостановки деятельности образовательной организации».

Сергей Титов, Ульяновск