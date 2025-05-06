В Среднеуральске зажгли Вечный огонь в память о героях ВОВ

В рамках всероссийского проекта «Храним огонь Победы» 6 мая состоялось торжественное зажжение Вечного огня на мемориальном комплексе в Среднеуральске (Свердловская область). Мероприятие посвящено среднеуральцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Алексей Стасенок, Артем Жога, Денис Паслер и Юрий Фишер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: Алексей Стасенок, Артем Жога, Денис Паслер и Юрий Фишер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Среднеуральска Алексей Стасенок и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Юрий Фишер.

«Свердловская область внесла огромный вклад в достижение Победы. Благодаря самоотверженному труду жителей стратегически важное предприятие — Среднеуральская ГРЭС — стабильно выдавала всю мощность, надежно обеспечивая энергией заводы, выпускающие военную продукцию»,— отметил Денис Паслер.

Артем Жога подчеркнул, что инициатором возведения мемориала был краевед и участник Великой Отечественной войны Виктор Гриневич, который мечтал зажечь на мемориале Вечный огонь.

Мемориальный комплекс «Журавли» в Санкт-Петербурге стал основной площадкой торжественной церемонии, к которой по видеоконференцсвязи подключились другие города и регионы.

Проект «Храним огонь Победы» реализуется ПАО «Газпром» и предусматривает перевод 120 мемориалов на территории России с Вечным огнем или Огнем памяти на сетевой природный газ.

Полина Щуцкая