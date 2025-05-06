На Дону продолжают падать продажи крепких алкогольных напитков

Согласно данным Единой государственной автоматизированной информационной системы объем потребления алкогольной продукции в Ростовской области в первом квартале 2025 года сократился на 2,6 млн литров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,6 млн литров (в первом квартале 2024 года - 46,2 млн литров), сообщили корреспонденту «Ъ-Ростов» в пресс-службе регионального минпрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предоставленным данным, продажи спиртных напитков с содержанием этилового спирта, крепостью до 25% снизились на до 1,04 тыс. литров в 2025 году (в 2024 году они составляли 2,07 тыс. литров).

Положительную динамику показали только ликеро-водочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%. Объемы их продаж выросли с 766 тыс. литров в 2024 году до 897 тыс. литров в текущем году.

Ускоренный рост реализации ликеро-водочной продукции, превосходящий динамику продаж водки, обусловлен рядом факторов. Во-первых, наблюдается демографическая трансформация – смена поколений, при которой молодое поколение выражает предпочтение «brown spirits» (таким как виски, джин и пр.). Во-вторых, на рынке появились отечественные ЛВИ, которые стали более доступной альтернативой ушедшим зарубежным брендам. Нельзя исключать и влияние повышения уровня доходов населения, стимулирующего переход к более престижным напиткам, объяснили эксперты «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко