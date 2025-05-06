МВД предупредило о пяти мошеннических способах взлома «Госуслуг»

МВД рассказало, какие предлоги мошенники используют чаще всего, чтобы получить доступ к данным жертвы на «Госуслугах». С помощью пяти основных махинаций преступники получают код авторизации пользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чаще всего мошенники запрашивают конфиденциальные цифры под предлогом получения доставки или заказного письма. Номер из СМС необходимо назвать якобы для подтверждения личности. Также преступники могут действовать под видом коммунальных служб и запрашивать код для привязки ключей или домофона.

Список замыкают схемы, в которых мошенники представляются лицами образовательных или медицинских организаций. В ведомстве напомнили, что коды по СМС не должны требовать никакие организации. Их нельзя произносить по телефону или пересылать.

Екатерина Отрашкевич