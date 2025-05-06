Трамп: Индия готова отменить все пошлины на американские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии согласились отменить пошлины на американские товары. Он добавил, что смог убедить еще несколько стран снизить размер тарифов, но не сказал каких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«У Индии одни из самых высоких тарифов в мире. Мы не собираемся мириться с этим. И они уже согласились отказаться от этого. Они откажутся от этого до нуля. Они уже согласились»,— сказал Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни (запись опубликована на YouTube-канале Sky News).

Власти Индии о снижении пошлин на товары из США не сообщали. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Индия согласилась отменить тарифы только на часть американских товаров, среди которых сталь, автозапчасти и фармацевтические препараты. 6 мая власти Индии и Великобритании подписали сделку о взаимном снижении пошлин на отдельные тарифы.