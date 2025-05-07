Адвокаты со звездочкой не убедили Фемиду
Мировой суд дисквалифицировал гендиректора фирмы «Лучшие юристы» на один год
Мировой суд принял решение о дисквалификации генерального директора ООО «Лучшие юристы» Виктории Литвин сроком на год из-за невыполнения юридической фирмой предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу о прекращении недобросовестной конкуренции. Поводом для разбирательства стало предложение услуг адвокатов на сайте компании как сотрудников организации, хотя по закону адвокаты не могут быть чьими-либо сотрудниками. Вместо устранения нарушения юрлицо указало на своем сайте слово «адвокат» со звездочкой и трижды не исполнило предписаний службы и решения судов. За игнорирование требования о дисквалификации руководителю компании грозит продление срока лишения права управлять фирмой или уголовное наказание, напоминают юристы.
Генеральный директор ООО «Лучшие Юристы» Виктория Литвин
Фото: ООО «Лучшие Юристы»
На сайте «Лучших юристов» размещено объявление о предоставлении услуг адвокатов непосредственно как сотрудников компании. В 2023 году УФАС усмотрело в этом нарушение федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокаты не могут являться сотрудниками каких-либо организаций, и вынесло предписание изъять из публичного доступа недостоверную информацию. После получения предписания возле каждого используемого слова «адвокат» на странице юрфирмы появилась звездочка, рассказали в УФАС. В сноске под звездочкой указывается, что «адвокаты осуществляют свою деятельность на основании партнерского соглашения с ООО «Лучшие юристы» и с доверителем компании. Как уточнили в пресс-службе УФАС, на момент рассмотрения дела указанного соглашения с фирмой не было.
Общество трижды не исполнило предписание службы о прекращении недобросовестной конкуренции. За неисполнение предписания компании назначены штрафы на общую сумму 350 тыс. рублей. Суды трех инстанций поддержали решение Санкт-Петербургского УФАС. Однако и после выдачи третьего предписания ООО «Лучшие юристы» не изменило информацию на сайте. Управление направило материалы нового административного дела в мировой суд, который принял решение о дисквалификации генерального директора юрлица. Теперь руководитель «Лучших юристов» не может занимать эту должность в течение года.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Лучшие юристы» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с июля 2016 года. Учредителем и генеральным директором общества указана Виктория Литвин. Выручка компании в 2024 году составила 9,1 млн рублей, чистая прибыль — 1,4 млн.
На момент подготовки материала в юридической фирме не ответили на запрос редакции о причинах несогласия компании с предписанием УФАС и решением судов. Адвокаты в качестве работников акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью не вправе оказывать правовую помощь и вообще не вправе быть таковыми работниками, подтвердил Даниил Черных-Аипов, заместитель председателя адвокатской коллегии «Сулим и партнеры». «Можно предположить, что нарушение заключалось именно в рекламе услуг как адвокатских, но при этом в штате организации адвокатов не могло быть, поскольку адвокат не позволит себе занимать какую-либо должность в коммерческой организации»,— говорит эксперт.
Под дисквалификацией подразумевается, в том числе, лишение права замещать (занимать) должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению организацией и в принципе осуществлять управление обществом, объясняет господин Черных-Аипов. На практике это значит, что генеральный директор общества теряет на определенный срок, в данном случае на один год, право занимать какие-либо должности, связанные с управлением как конкретной организации, так и любой другой. Сама же организация в такой ситуации должна назначить нового генерального директора или определить лицо, которое будет его замещать или временно исполнять обязанности.
«Проверить исполнение этого требования на самом деле не так сложно. Во-первых, соответствующие изменения должны быть внесены в ЕГРЮЛ, во-вторых, в случае если смена руководства общества будет произведена формально, любые договоры и решения, подписанные или принятые уже бывшим генеральным директором просто не будут иметь силы, ну и, конечно же, сам факт наличия его подписи будет служить доказательством нарушения установленного запрета, а это повлечет за собой ужесточение ответственности и для организации, и для него самого»,— указывает юрист. По его словам, в случае нарушения руководителю в лучшем случае продлят срок дисквалификации, в худшем — привлекут к уголовной ответственности за неисполнение вступившего в законную силу акта. Органы исполнительной власти уполномочены на проведение внеплановых, в том числе и выездных, проверок, так что при возникновении оснований полагать, что общество продолжает игнорировать законное требование или исполняет его формально, получение доказательств обычно не составляет большой проблемы, предупреждает представитель адвокатской коллегии «Сулим и партнеры».