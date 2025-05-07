Адвокаты со звездочкой не убедили Фемиду

Мировой суд принял решение о дисквалификации генерального директора ООО «Лучшие юристы» Виктории Литвин сроком на год из-за невыполнения юридической фирмой предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу о прекращении недобросовестной конкуренции. Поводом для разбирательства стало предложение услуг адвокатов на сайте компании как сотрудников организации, хотя по закону адвокаты не могут быть чьими-либо сотрудниками. Вместо устранения нарушения юрлицо указало на своем сайте слово «адвокат» со звездочкой и трижды не исполнило предписаний службы и решения судов. За игнорирование требования о дисквалификации руководителю компании грозит продление срока лишения права управлять фирмой или уголовное наказание, напоминают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Лучшие Юристы» Виктория Литвин

Фото: ООО «Лучшие Юристы» Генеральный директор ООО «Лучшие Юристы» Виктория Литвин

Фото: ООО «Лучшие Юристы»

На сайте «Лучших юристов» размещено объявление о предоставлении услуг адвокатов непосредственно как сотрудников компании. В 2023 году УФАС усмотрело в этом нарушение федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокаты не могут являться сотрудниками каких-либо организаций, и вынесло предписание изъять из публичного доступа недостоверную информацию. После получения предписания возле каждого используемого слова «адвокат» на странице юрфирмы появилась звездочка, рассказали в УФАС. В сноске под звездочкой указывается, что «адвокаты осуществляют свою деятельность на основании партнерского соглашения с ООО «Лучшие юристы» и с доверителем компании. Как уточнили в пресс-службе УФАС, на момент рассмотрения дела указанного соглашения с фирмой не было.

Общество трижды не исполнило предписание службы о прекращении недобросовестной конкуренции. За неисполнение предписания компании назначены штрафы на общую сумму 350 тыс. рублей. Суды трех инстанций поддержали решение Санкт-Петербургского УФАС. Однако и после выдачи третьего предписания ООО «Лучшие юристы» не изменило информацию на сайте. Управление направило материалы нового административного дела в мировой суд, который принял решение о дисквалификации генерального директора юрлица. Теперь руководитель «Лучших юристов» не может занимать эту должность в течение года.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Лучшие юристы» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с июля 2016 года. Учредителем и генеральным директором общества указана Виктория Литвин. Выручка компании в 2024 году составила 9,1 млн рублей, чистая прибыль — 1,4 млн.

На момент подготовки материала в юридической фирме не ответили на запрос редакции о причинах несогласия компании с предписанием УФАС и решением судов. Адвокаты в качестве работников акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью не вправе оказывать правовую помощь и вообще не вправе быть таковыми работниками, подтвердил Даниил Черных-Аипов, заместитель председателя адвокатской коллегии «Сулим и партнеры». «Можно предположить, что нарушение заключалось именно в рекламе услуг как адвокатских, но при этом в штате организации адвокатов не могло быть, поскольку адвокат не позволит себе занимать какую-либо должность в коммерческой организации»,— говорит эксперт.

Под дисквалификацией подразумевается, в том числе, лишение права замещать (занимать) должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению организацией и в принципе осуществлять управление обществом, объясняет господин Черных-Аипов. На практике это значит, что генеральный директор общества теряет на определенный срок, в данном случае на один год, право занимать какие-либо должности, связанные с управлением как конкретной организации, так и любой другой. Сама же организация в такой ситуации должна назначить нового генерального директора или определить лицо, которое будет его замещать или временно исполнять обязанности.

«Проверить исполнение этого требования на самом деле не так сложно. Во-первых, соответствующие изменения должны быть внесены в ЕГРЮЛ, во-вторых, в случае если смена руководства общества будет произведена формально, любые договоры и решения, подписанные или принятые уже бывшим генеральным директором просто не будут иметь силы, ну и, конечно же, сам факт наличия его подписи будет служить доказательством нарушения установленного запрета, а это повлечет за собой ужесточение ответственности и для организации, и для него самого»,— указывает юрист. По его словам, в случае нарушения руководителю в лучшем случае продлят срок дисквалификации, в худшем — привлекут к уголовной ответственности за неисполнение вступившего в законную силу акта. Органы исполнительной власти уполномочены на проведение внеплановых, в том числе и выездных, проверок, так что при возникновении оснований полагать, что общество продолжает игнорировать законное требование или исполняет его формально, получение доказательств обычно не составляет большой проблемы, предупреждает представитель адвокатской коллегии «Сулим и партнеры».

Александра Тен