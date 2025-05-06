В Черноземье 7 мая будет облачно и дождливо, от +6°С до +15°С
В среду, 7 мая во всех регионах Черноземья будет облачно и дождливо. Температура — от +6°С в темное время суток до +15°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде ожидается дождь. Ночью температура составит +11°C. Днем — +15°C.
В Воронеже — дождь. Ночью — +8, днем — +14°C.
В Курске ночью — дождь, +8°C. Днем — небольшой дождь, +13°C.
В Липецке ночью временами прогнозируется небольшой дождь, температура — +6°C. Днем — дождь, +13°C.
В Орле ночью — временами небольшой дождь, +6°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, +14°C.
В Тамбове в темное время суток временами прогнозируется небольшой дождь, +6°С. Днем — небольшой дождь, +13°C.