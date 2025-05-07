Инвестиции ушли в поле

Активы новосибирского агрокомплекса «Емельяновский», выращивающего овощи в Новосибирской области, могут выкупить структуры ГК «Горкунов». Спрос на свежие овощи в рознице растет. Но рентабельность их производства в теплицах за год сократилась вдвое из-за конкуренции и высоких затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

АО «ГК "Горкунов"» в конце апреля 2025 года зарегистрировало новую структуру в Новосибирской области — ООО «Емельяновский», следует из ЕГРЮЛ. Адрес местонахождения компании совпадает с расположением агрокомплекса «Емельяновский». Собеседник “Ъ” на аграрном рынке не исключает, что новая структура была создана для покупки активов последнего. В ГК «Горкунов» и «Емельяновском» “Ъ” оперативно не ответили. Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров предполагает, что стоимость сделки составит до 500 млн руб. при стоимости активов «Емельяновского» около 800 млн руб. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что цена приобретения составит 320–360 млн руб.

Регистрация новой структуры — распространенный инструмент в сделках слияния и поглощения, объясняет старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По его словам, это позволяет снизить риски: за существующей компанией тянутся долги, споры, налоговые претензии. Схема, по словам юриста Наталии Поправко, обычно используется при покупке части активов, наличии у продавца обременений, сложной структуре собственности.

ГК «Горкунов» существует с 2006 года. Основателями и основными владельцами бизнеса считаются Борис Горкунов и члены его семьи. Чистая прибыль АО «ГК "Горкунов"» за 2024 год составила 524,8 млн руб., увеличившись за год более чем в два раза, следует из СПАРК. Компания выращивает овощи и цветы в закрытом грунте, занимается аквакультурой. В портфеле более 100 га теплиц и 11 тыс. кв. м садковых линий для черной икры.

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова называет ГК «Горкунов» крупнейшим производителем овощей закрытого грунта на востоке России. Группа контролирует в том числе тепличный комплекс «Новосибирский», который недавно был перепрофилирован с овощей на цветы. Эксперт поясняет, что очередность выращивания культур в теплицах определяется мощностью ламп: первые пять лет высаживают огурцы, затем томаты, которые сменяют салат и цветы. «Горкунов», по словам госпожи Решетниковой, заинтересован в расширении мощностей в Сибири.

АО «Емельяновский» зарегистрировано в 2003 году. Выручка компании в 2024 году, по данным СПАРК, составила 1,16 млрд руб., прибавив 12,7% год у году. Чистая прибыль незначительно сократилась, до 26,1 млн руб. Компания выпускает салаты и овощи под брендом «Ем родное». Основными владельцами бизнеса, согласно отчетности «Емельяновского» за 2024 год, выступают Светлана Степанова (40%) и Константин Кодолов (27%). Бенефициары компании — сибирские предприниматели, ранее участвовавшие в развитии региональных сетей магазинов «Кора» и «Холидей».

Илья Шумов поясняет, что сейчас «Емельяновский» — небольшое сельхозпредприятие. Его портфель включает тепличный комплекс, мощность которого в 2020 году была 700 тонн огурцов и 685 тонн зеленых культур в год, овощехранилище (13 тыс. кв. м) и 3,8 тыс. га сельхозземель.

Тамара Решетникова поясняет, что спрос на свежие овощи растет, российские потребители привыкли есть их весь год. Крупные сети, по ее словам, предпочитают закупать продукцию закрытого грунта. Ее поставщики более предсказуемы с точки зрения объемов и качества продукции, поясняет эксперт. Согласно «Нильсен», натуральные продажи томатов и огурцов с апреля 2024 года по конец марта 2025 года выросли на 2,5% к предыдущим 12 месяцам. Для салата увеличение составило 12,6%, редиса — 8,5%. Потеряли часть спроса только кабачки и баклажаны. Их продажи, согласно «Нильсен», сократились на 0,5% и 4,5% соответственно.

Станислав Мудров говорит, что средняя рентабельность выращивания овощей в тепличных хозяйствах сократилась с 27,55% в 2023 году до 12,86% в 2024 году. Это может быть обусловлено насыщением рынка и ростом конкуренции. В Сибири, по его словам, картина хуже: последние два года отрасль была убыточна из-за высоких энергозатрат на обогрев теплиц.

Александра Мерцалова