DOGMA вошла в ТОП-5 прорывных девелоперов России

Список из 100 компаний подготовлен на основе масштабного исследования рынка недвижимости.

Фото: пресс-служба DOGMA

Аналитический центр «Движение.ру» составил рейтинг прорывных компаний, в котором DOGMA вошла в ТОП-5 девелоперов страны, продемонстрировав один из лучшихрезультатов работы в отрасли за последние три года.

DOGMA в 2024 году заметно расширила географию присутствия и вывела на рынок новые жилые проекты в Новороссийске, Омске, Калуге и в Пушкино Московской области. Все они относятся к комплексной застройке с необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Сейчас компания возводит 1,9 млн квадратных метров жилья.

Параллельно с реализацией масштабных жилых проектов DOGMA вышла на новые рынки, диверсифицируя бизнес и закладывая инфраструктуру для дальнейшего устойчивого роста. В 2024 году компания начала строительство собственного крупного производственного комплекса — индустриального парка «Копанской» площадью более 140 тыс. кв. м. В сегменте коммерческой недвижимости девелопер начал реализацию уникального термальногокомплекса площадью 29 тыс. кв. м в составе жилого микрорайона DOGMA PARK в Краснодаре.

После запуска «Копанского» в 2025 году компания планирует расширить деятельность и рассматривает проекты агрокомплексов, питомников растений, аквакультур и другие направления в смежных сферах девелоперского бизнеса.

«В последние три года DOGMA демонстрирует уверенный рост: портфель компании вырос с четырех до десяти масштабных проектов, география расширилась до пяти регионов, мы значительно укрепили команду и увеличили штат в три раза, а также начали активное развитие в индустриальном сегменте. Это хороший фундамент для создания вертикально интегрированного бизнеса и достижения новых амбициозных целей»,— отметил Денис Морозов, президент федеральной компании DOGMA.— Мы продолжим активное и прорывное развитие компании в направлении цифровизации бизнес-процессов и освоении новых регионов и направлений бизнеса».

Работа над рейтингом «Прорыв» стартовала летом 2024 года с открытого голосования на сайте и экспертного отбора, по итогам которого составил шорт-лист из 150 компаний. Дальнейший анализ и отбор продолжили редакция и аналитический центр «Движение.ру». В итоговый рейтинг вошли 100 компаний, которые демонстрировали смелые решения в бизнесе, совершившие прорывы на разных уровнях, отличающиеся инновационностью в корпоративном управлении, в отношениях с внешним миром, в реализуемых проектах. Также учитывался комплекс показателей: рыночные доли компании, география проектов, объемы строительства и ввода жилья, соблюдение сроков работ, отношение распроданности к строительной готовности, объем продаж, и ряд других параметров.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: Догма-Парк 21

https://1dogma.ru/