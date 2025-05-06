Концессиям уточнили места на перроне

6 мая в Минеральных Водах премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по развитию аэродромной инфраструктуры, прежде всего обсуждались вопросы привлечения внебюджетных средств в проекты модернизации аэропортов. Планируется, что 45% стоимости реконструкции 28 аэродромов в 2025–2030 годах будут обеспечены частными средствами — за счет использования механизма концессии. Однако сам механизм нуждается в донастройке: предлагается дифференцировать участие федерального центра в проекте в зависимости от пассажиропотока, а также решить проблему роста тарифной нагрузки на пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом аэровокзале Минвод Михаилу Мишустину продемонстрировали возможности для привлечения частных инвестиций в аэропортовое хозяйство

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В новом аэровокзале Минвод Михаилу Мишустину продемонстрировали возможности для привлечения частных инвестиций в аэропортовое хозяйство

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Местом проведения совещания по развитию аэровокзальной инфраструктуры был выбран новый терминал международного аэропорта Минвод. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в рамках профильного федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» планируется строительство и модернизация 75 региональных аэропортов. В бюджете, по его словам, средства на это предусмотрены, в том числе дополнительно выделенные 250 млрд руб.

Однако, заметил премьер, необходимо привлекать больше частных средств, в качестве примера он привел аэропорт в Минводах, который построен «в первую очередь за счет внебюджетных источников» с использованием фабрики проектного финансирования (это механизм привлечения ВЭБ.РФ синдицированных кредитов для крупных проектов).

Так, для строительства нового терминала в Минводах привлекался синдицированный кредит на 12,2 млрд руб., из которых госкорпорация предоставила 3,7 млрд руб.

Как сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, в новом федеральном проекте впервые приоритетно будет использоваться механизм концессий: на реконструкцию 28 аэродромов в 2025–2030 годах предусмотрено более 124 млрд руб. внебюджетных средств, что составляет 45% стоимости работ.

При этом, добавил он, совместно с Минэкономики разработан «дифференцированный подход к привлечению внебюджетных средств в зависимости от пассажиропотока», его суть заключается в том, что в проекты модернизации аэродромов, в которых высокий пассажиропоток, федеральное софинансирование будет значительно ниже, чем при низком пассажиропотоке.

Одной из проблем использования механизма концессий, как следовало из выступления Дмитрия Ядрова, является рост тарифной нагрузки на пассажиров: в рамках существующего механизма в стоимость привлеченных концессионером средств включается стоимость тарифа аэропорта, который реконструируется. Рост тарифной нагрузки зависит от пассажиропотока, например, в Калининграде речь идет о 80 руб. на пассажира, а в Чите он может достигать 700 руб.

На этом фоне предлагается изменить подход к распределению тарифной нагрузки: в рамках одного холдинга она будет распределяться равномерно на все входящие в него аэропорты.

При реализации этого подхода, пояснил Дмитрий Ядров, тарифная нагрузка составит в среднем 150 руб. на пассажира.

Плата будет взиматься как инфраструктурный сбор, а собранные средства будут аккумулироваться в подведомственном Росавиации ФГУПе, за которым закреплено имущество, а затем направляться на возмещение инвестиций, вложенных холдингами на реконструкцию аэропорта, в том числе на погашение банковских кредитов. По его словам, предложения согласованы с Минфином и Федеральной антимонопольной службой, также урегулированы разногласия с Минэкономики. Предполагается, что изменения должны вступить в силу с 1 сентября — это, уточнил Дмитрий Ядров, позволит заключить три концессии: в Кемерово, Ставрополе и Чите.

Евгения Крючкова, Минводы