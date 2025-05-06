В Самаре руководителя садоводческого товарищества подозревают в злоупотреблениях полномочиями

Проведенной прокуратурой Кировского района Самары проверкой установлено, что председатель садового некоммерческого товарищества в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в июне 2022 года без проведения общего собрания продал линии электропередач аффилированной ему фирме, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма договора купли-продажи составила всего 99 тыс. руб. От нового владельца членам товарищества поступили требования о дополнительных взносах в целях увеличения мощности поставляемой электроэнергии. 1200 садоводов вынуждены были нести дополнительные расходы.

Материалы проверки прокурор района направил в органы следствия. По итогам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).