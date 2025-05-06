Власти Москвы предупредили о ситуативных ограничениях на станциях метро 7 мая

С 5:30 7 мая станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку. Станция «Библиотека им. Ленина» будет доступна только на пересадку, сообщили в дептрансе Москвы. Ограничения будут действовать до окончания перекрытий.

«Также в течение дня возможны ситуативные ограничения на других станциях мосметро по требованию полиции»,— говорится в Telegram-канале дептранса. Граждан попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метро и прислушиваться к требованиям сотрудников. Из всех видов транспорта для поездок по городу в дептрансе рекомендовали использовать метро.