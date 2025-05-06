Гибридный кроссовер EXLANTIX ET сертифицирован для российского рынка
EXEED объявляет о сертификации инновационного гибридного кроссовера EXLANTIX ET в России. Первая партия автомобилей прибудет в Москву уже в мае 2025 года.
Гибридный полноприводный кроссовер EXLANTIX ET объединяет элегантность и практичность с впечатляющими внедорожными возможностями. Выразительный дизайн подчеркивает статус владельца, а продуманная эргономика обеспечивает максимальный комфорт в любых поездках.
EXLANTIX ET оснащен передовой гибридной силовой установкой REEV, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней оси. EXLANTIX ET обеспечивает лучший запас хода в своем классе - 1180 км. Более того, EXLANTIX ET назван самым технологически продвинутым гибридным кроссовером*, а также признан «Автомобилем года 2024» по версии CCTV (центрального телевидения Китая).
EXLANTIX ET предлагает множество функций, обеспечивающих высокий уровень комфорта в поездках, — подогрев рулевого колеса, сидений и зеркал. Сами cиденья оснащены функцией массажа. Для автомобиля также доступна система автоматической парковки (APA), поддерживающая 18 различных сценариев.
EXLANTIX ET REEV разработан с учетом особенностей эксплуатации в условиях российской зимы, что подтверждено испытаниями в различных температурных режимах. Ключевые элементы автомобиля – шасси и подвеска – защищены по высшему антикоррозийному стандарту. Покрытие обеспечивает стойкость к воздействию соляного тумана, в 10 раз превышающую отраслевые нормы. Это позволяет эффективно защищать автомобиль от реагентов, повышая надежность аккумуляторной системы и продлевая срок службы автомобиля.
Зарядный порт оснащен интеллектуальным изолированным зарядным пистолетом, что позволяет безопасно и быстро заряжать автомобиль даже при экстремально низких температурах. Лобовое стекло и наружные зеркала с функцией автоматического подогрева и размораживания гарантируют отличную обзорность даже при температуре до -30°C.
Начало продаж EXLANTIX ET REEV в России запланировано на май 2025 года.
*Среди линейки автомобилей EXEED
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