От школы ждут критического

Ожидания от школьного образования за прошедшую четверть века «значительно изменились» — теперь россияне делают больший акцент на развитие критического мышления у школьников. Важность этой функции образования возросла на 10 процентных пунктов по сравнению с 2000 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. Более того, за это время снизилось количество людей, считающих, что хорошие оценки существенно влияют на будущую карьеру. Доля тех, кто считает, что школьники сегодня перегружены школьной программой, сократилась с 52% до 45%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал исследование об ожиданиях россиян от школьного образования (основано на телефонном опросе 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, проводилось в апреле 2025 года). Аналогичный опрос проводился в 2000 году.

Как и прежде, участники исследования заявили, что школа в первую очередь должна готовить культурных и образованных людей. Но если 25 лет назад этот вариант выбрали 67% опрошенных, то сейчас — только 45%.

Гораздо популярнее (на 10 процентных пунктов, п. п.) оказался запрос на развитие у школьников критического мышления.

А запрос на подготовку людей, способных обеспечить свое благосостояние, наоборот, упал почти вдвое — с 31% до 16% (другие результаты см. на графике). «По-видимому, ряд задач, которые ранее возлагались на школу, россияне теперь готовы делегировать,— отмечают авторы исследования,— воспитание и развитие культурного и человеческого капитала — семье, обучение заработку — другим ступеням образования (училищам, колледжам и высшим учебным заведениям)».

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Также в 2000 году уделяли больше внимания оценкам: тогда 62% респондентов заявили, что успеваемость в школе «имеет существенное значение» для будущей карьеры человека. В этом году так ответило уже 56% опрошенных. Также выросло и число тех, кто уверен, что оценки не имеют никакого значения для профессионального пути,— с 4% в 2000-м до 7% в 2025 году.

«Ожидания россиян от системы образования стали более конкретизированы,— комментирует исследование операционный директор школы "Новый взгляд" Наталья Бондаренко.— При этом общая система приоритетов и ожиданий является стабильной, несмотря на смену целого поколения. Спрос на ценностно-смысловую составляющую и предметные навыки остается в целом на прежнем уровне». По мнению эксперта, это связано с тем, что за 25 лет «удалось стабилизировать ситуацию с качеством образования и насытить рынок предложениями, отвечающими запросу и возможностям семей»: появились специализированные и частные школы, система поддержки талантливых детей.

Отметим, что за прошедшую четверть века возросло число людей, считающих, что уровень подготовки выпускников школ низкий. Этот вариант ответа выбрали 40% опрошенных ВЦИОМом по сравнению с 30% в 2000 году. Однако высоким уровень подготовки выпускников также назвало больше респондентов (9% сейчас, 6% в 2000 году). На 8 п. п. снизилось число тех, кто считает уровень подготовки средним. Доля тех, кто считает, что школьники сегодня перегружены школьной программой, сократилась с 52% до 45%, недозагружены — с 11% до 20%.

Полина Ячменникова