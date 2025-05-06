Эксперт РАН: Крымские пляжи безопасны для летнего отдыха после разлива мазута

Побережье Крыма и восточные районы Анапы безопасны для летнего отдыха после декабрьского разлива нефтепродуктов, хотя экологические последствия аварии в Керченском проливе будут заметны еще несколько лет. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на начальника экспедиции, руководителя лаборатории взаимодействия океана с водами суши Института океанологии РАН Петра Завьялова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Какие-то точечные проявления мазута не исключены в Крыму, но они будут именно точечными на фоне в целом совершенно нормальной обстановки», — заявил руководитель лаборатории Института океанологии РАН.

По оценке ученого, даже в наиболее пострадавших территориях — Анапе и отдельных участках Керченского пролива — ситуация не является «тотально неблагополучной». Господин Завьялов подчеркнул, что авария в Керченском проливе, произошедшая в декабре 2024 года, стала, вероятно, самым серьезным экологическим инцидентом в истории региона. Тем не менее не стоит преувеличивать масштаб бедствия, так как ущерб локализован в конкретных районах.

По словам специалиста, система самоочищается за счет воздействия физических факторов среды и деятельности бактериальных и других биологических сообществ. Как показывают измерения, сейчас устранена большая часть загрязнения.

Ученый прогнозирует существенное улучшение экологической обстановки в ближайшие месяцы благодаря как естественным процессам, так и усилиям местных властей и волонтеров по очистке пляжей. Однако он допустил возможность вторичного загрязнения из-за всплытия мазута со дна при повышении температуры воды.

Алина Зорина