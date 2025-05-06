Ярославский врач получил звание заслуженного работника здравоохранения РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ярославскому врачу Станиславу Белокурову почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Документ подписан 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Станислав Белокуров начал работать в сфере здравоохранения в 1988 году. С 2006 года был главным врачом медсанчасти «Автодизель», впоследствии преобразованной в больницу №9.

Награжден знаком «Отличник здравоохранения РФ» и «Почетным знаком города Ярославля» третьей степени, в 2011 году был признан «Руководителем года в области здравоохранения». Являлся депутатом Ярославской областной думы 6-го созыва (2013-2018) и муниципалитета Ярославля (2004-2012).

Алла Чижова