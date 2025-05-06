Сев яровых зерновых и зернобобовых в Липецкой области выполнен на 90%

Зерновыми и зернобобовыми культурами в Липецкой области уже засеяны 420 тыс. га — 90% от запланированной площади, сообщили в правительстве региона. План по яровой пшенице практически выполнен — эта культура заняла 201 тыс. га. Площадь посевов ячменя составила 135 тыс. га, кукурузы на зерно — 44 тыс. га. Оставшиеся 40 тыс. га пашни засеяны горохом, люпином, овсом и другими сельхозкультурами.

В целом яровой клин составил 813 тыс. га — 79% от плана. Масличные посеяны на 267 тыс. га, сахарная свекла — на 107 тыс. га, кормовые культуры — на 15,3 тыс. га. Картофель посажен на 3,5 тыс. из отведенных под него 5,4 тыс. га. Как сообщают власти региона, он предназначен исключительно для переработки.

В министерстве сельского хозяйства области сообщили, что недавние заморозки внесли свои коррективы: небольшую часть площадей пришлось пересеять.

«Каждый этап сельхозработ — это битва за урожай. От липецких аграриев требуется не только хорошая подготовка, но и оперативность, грамотное управление. Традиционно они профессионально справляются со своими обязанностями»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Юрий Голубь