Командарму не дали ни места, ни времени

Защита бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова обжаловала вынесенный ему приговор. Экс-командарм, напомним, получил пять лет по делу о махинациях с металлоконструкциями для защитных сооружений в Запорожье и был лишен звания генерал-майора запаса. Адвокат осужденного убежден, что ни следствие, ни суд так и не разобрались в обстоятельствах дела — в частности, это касается места и времени совершения инкриминированного господину Попову преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов и его защита уверены, что суд не разобрался в обстоятельствах дела бывшего командарма

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Попов и его защита уверены, что суд не разобрался в обстоятельствах дела бывшего командарма

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Адвокат бывшего командарма Ивана Попова Сергей Буйновский направил во 2-й Западный окружной военный суд апелляционную жалобу на приговор, вынесенный его подзащитному 24 апреля. Пока подан краткий вариант жалобы — требовалось соблюсти процессуальные сроки. Обстоятельно претензии к приговору будут сформулированы защитой позже — после получения на руки и изучения протокола судебного заседания.

«Весь процесс был сплошным нарушением законодательства»,— сказал “Ъ” адвокат Буйновский.

Тамбовский гарнизонный военный суд, как рассказывал “Ъ”, признал тогда еще генерал-майора в отставке Попова виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и назначил ему пять лет колонии общего режима, штраф размере 800 тыс. руб., а также лишил воинского звания. Другой фигурант дела, предприниматель Сергей Моисеев, которого обвиняли только в мошенничестве, был осужден на четыре года лишения свободы.

По версии Главного военного следственного управления СКР, с января по июнь 2023 года генерал-майор Иван Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, предоставленных администрацией Запорожской области, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части.

К своей преступной деятельности, по материалам дела, генералы Попов и Цоков привлекли коммерсанта Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн руб.

Уголовное преследование генерала Цокова было прекращено в связи с его гибелью на СВО. Посмертно он удостоен звания Героя России.

Иван Попов свою вину ни на следствии, ни в суде не признал. Вынесенный ему обвинительный приговор, считает адвокат Буйновский, не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК). Упор в своей краткой жалобе защита делает на то, что, согласно требованиям УПК, в обвинительном заключении должны быть точно указаны не только существо обвинения, но и другие обстоятельства, в частности место и время совершения преступления. А именно они и остались не проясненными ни следствием, ни судом.

В частности, указывает защита, из предъявленного Ивану Попову обвинения следует, что похищенный металлопрокат Сергей Моисеев с помощью других людей, не осведомленных о преступных намерениях фигурантов, перевез на территорию заблаговременно арендованного склада в поселке Дружный Краснодарского края, где и продал за наличные. А в обвинительном заключении местом завершения преступления указаны Московская и Липецкая области (там зарегистрированы фирмы—поставщики металла). Указание последнего региона, считает защита, в частности, позволило необоснованно перенести слушания с юга России в Тамбовский военный суд.

В жалобе также отмечается, что в материалах дела отсутствует и определенность со временем, когда металлопрокат поступил на склад в Дружном и обвиняемые, соответственно, смогли им распоряжаться по своему усмотрению. Временем окончания преступления опять-таки указан момент вывоза металлопроката от фирм-поставщиков, но после этого имущество находилось в распоряжении не фигурантов, а перевозивших его наемных водителей, которые, согласно обвинению, участниками мошенничества не являлись.

Отдельно защита отмечает, что из обвинения так и осталось непонятным, какие конкретно действия совершались генералом Поповым при реализации преступного замысла и совершались ли они вообще.

Кроме того, в жалобе отмечено еще одно обстоятельство, которое, по мнению адвоката Буйновского, делает приговор неправомочным. В документе говорится, что еще до удаления в совещательную комнату судья дал оценку «доказательствам на предмет их достаточности». Между тем в УПК четко сказано, что оценку всем представленным в деле доказательствам судья дает непосредственно во время вынесения приговора в совещательной комнате. Получилось, что председательствующий дважды высказал свое мнение об обстоятельствах дела экс-генерала, а это запрещено УПК, постановлением Конституционного суда и рядом других документов, поскольку такие действия ставят под сомнение объективность и беспристрастность судьи.

Защита Ивана Попова рассчитывает добиться в апелляции отмены обвинительного приговора и оправдания экс-командарма.

Александр Александров