Самозанятые нарастили отчисления

Самозанятые стали выгодными для государства — к такому выводу пришли в Федеральной налоговой службе, пишет РБК. Годовые поступления от людей, впервые вставших на учет, в два раза превысили суммы, которые они платили прежде в рамках иных отчислений. Налоговый режим для самозанятых ввели больше пяти лет назад. Сейчас при работе с физическими лицами они платят 4% от дохода, а с юридическими лицами — 6%. За все это время бюджет получил от самозанятых примерно 220 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество людей, зарегистрированных в таком статусе, будет расти и дальше, уверен директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин:

«Сами люди видят некие преимущества в этом способе осуществления работы. Есть некие послабления по налогообложению, налог, по сути, меньше, чем тот, который платит обычный работник, который работает по трудовому договору. Растет количество организаций, которые прибегают к трудоустройству через самозанятость, но при этом закон этот вариант у нас предусмотрел: у нас прямо указано, что если заключается именно договор гражданско-правового характера, он ни в коем случае не должен содержать в себе признаков трудовых отношений. Сложность в том, что закон говорит о том, что нельзя заключать ГПХ вместо трудового договора, но нет конкретного перечня, почему, например, суд может признать договор ГПХ трудовым. Если говорить о том, кому выгоднее становится самозанятым, то по большей части речь может идти о труде, который не требует особой квалификации. Также это могут представители каких-нибудь интеллектуальных профессий, те же самые юристы, например. Сейчас довольно часто организации нанимают юристов не в штат, а на аутсорс, в том числе самозанятых».

Налоговые поступления от самозанятых в бюджет будут стабильно увеличиваться. Однако такие люди не смогут потом рассчитывать на большую пенсию, говорит доцент кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Константин Добромыслов: «Для самозанятых существует льготная система налогообложения, они платят небольшую часть. При этом сама пенсионная система предусматривает определенные критерии назначения страховой пенсии, одним из которых является стаж. Другой — это количество баллов, которые нужно набрать. И вот самозанятым надо суммарно набрать 30 баллов. Если они получат право на пенсию, то, скорее всего, будет ниже прожиточного минимума их расчетная величина, и им будут доплачивать до прожиточного минимума. Это, безусловно, нагрузка на социальную систему, на тех людей, которые добросовестно платят страховые взносы. Хотя сегодня у нас трудового ресурса не хватает, и, в принципе, на мой взгляд, самозанятость — это не очень хорошая вещь».

По данным Федеральной налоговой службы, в конце прошлого года в России было более 12 млн самозанятых. По сравнению с 2023-м рост составил примерно 25%. Больше всего людей с таким статусом зарегистрировано в Москве и Московской области — около одной пятой от общего числа самозанятых в стране.

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Никита Путятин