В Набережных Челнах 50-летний местный житель предстанет перед судом за попытку хищения 95 млн руб. у фирмы. Ему выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах осудят местного жителя за попытку хищения 95 млн рублей у компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Челнах осудят местного жителя за попытку хищения 95 млн рублей у компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемый обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о взыскании якобы имеющейся задолженности с одной из компаний.

Сумма иска составила более 11 млн руб. основного долга и свыше 84 млн руб. неустойки. Для подтверждения своих требований мужчина предоставил поддельные документы, указывающие на существование мнимого долга.

Однако в реальности никаких имущественных обязательств между сторонами не было. Действия фигуранта были своевременно пресечены правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов