Кунгурскую птицефабрику оштрафовали за отказ в проведении надзорного мероприятия

Мировой судья участка № 5 Кунгурского судебного района Пермского края признал АО «Птицефабрика “Комсомольская”» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля). Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в феврале этого года компания пыталась воспрепятствовать проведению инспекционного визита. Птицефабрике назначен штраф.

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По информации ведомства, зимой представитель организации в лице директора отказал Управлению в проведении надзорного мероприятия, после чего ведомством был составлен акт об административном правонарушении. Согласно п. 4 ст. 70 Федерального закона № 248 от 31.07.2020, инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. В ноябре 2023 года ООО «Управление агроактивами» завершило сделку по приобретению кунгурской птицефабрики у банка непрофильных активов «Траст». Генеральным директором с июня 2024 года числится Игорь Бельков.