Проект дублера Змиевского проезда вынесли на общественные слушания

Администрация Ростова-на-Дону представила на публичное рассмотрение проект строительства альтернативной дороги Змиевского проезда, который свяжет улицы Доватора и Зоологическую. Графические материалы и подробный план предстоящих работ были размещены на официальном сайте Ростовской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно опубликованной документации, дублер Змиевского проезда планируется как полноценная магистраль общегородского масштаба. Предполагаемая длина составит 1,4 км, в то время как нынешний проезд имеет протяженность всего 757 м.

Территория, предназначенная для планирования и определения границ, расположена в Ленинском, Октябрьском, Советском и Железнодорожном административных округах. Проект касается строительства четырехполосной автомагистрали с расчетной скоростью передвижения 60 км/ч. Реализация концепции предполагает строительство 56-метрового путепровода через железную дорогу, ливневой канализации и обустройство уличного освещения.

Задача новой улицы — соединять друг с другом разные жилые районы Ростова и обеспечивать выход на ул. Таганрогскую, а оттуда — на трассу Р-280 «Новороссия» и в перспективе на Западную хорду.

Завершение общественных слушаний по данному проекту запланировано не позже 16 мая 2025 года.

Валентина Любашенко