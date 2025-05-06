Доходы скрылись в Credit Suisse

Credit Suisse заплатит $511 млн Минюсту США. Банк признал, что помогал клиентам уходить от уплаты налогов. История началась еще в 2011 году: американские власти тогда впервые уличили кредитную организацию в пособничестве налогоплательщикам из США. Через три года банк признал вину и согласился выплатить компенсацию. Однако в 2023-м финансовый комитет американского Сената обнаружил, что Credit Suisse нарушил соглашение 2014 года о раскрытии внутренней отчетности. Несколько уголовных дел также показали, что клиенты продолжали обманывать налоговую службу США, пишет Bloomberg. В целом американская казна недополучила $4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefano Rellandini / Reuters Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Тогда же, в 2023-м, Credit Suisse был поглощен банком UBS. Теперь он признал, что дочерние структуры, в том числе через сингапурские офисы, продолжали пособничать американским клиентам. Эта многолетняя история изменила правила игры на мировом банковском рынке, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «То, что в Швейцарии, в Сингапуре или где-то еще в банке Credit Suisse или в других банках обслуживались американские налогоплательщики, которые не извещали свои налоговые органы о том, что у них есть зарубежные счета, на тот момент было не то что нормальной практикой, это было незаконно. Но абсолютное большинство американцев, европейцев, русских и так далее поступали таким образом.

Американцы первые, кто решили с этим кардинально покончить, то есть они стали гоняться не за налоговыми уклонистами, а за банками, которые им помогают это делать. С тех пор как раз началась история автоматического обмена. Если в швейцарском банке обслуживаются американские клиенты, не банк должен ждать, когда у него что-то спросят про этих клиентов, платят они или не платят налоги американским органам, а сам должен ежегодно уведомлять налоговые органы об этом. Если вспомнить, с чего все началось: в Америку приехал банкир из банка UBS, не Credit Suisse, чтобы, видимо, там прорекламировать свои услуги. Его задержали в аэропорту по запросу американских налоговых органов и прессовали там. По-моему, это было несколько недель, пока он не сдал всех своих американских клиентов. Это было абсолютно незаконно на тот момент, но с этого все началось».

В 2010 году в США был принят закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). С тех пор зарубежные финансовые организации обязаны отчитываться о движении средств американских налогоплательщиков. В прошлом году, например, более $3 млрд американскому Минюсту заплатил канадский TD Bank. Он признал, что допустил отмывание средств одним из наркокартелей. А в середине 2010-х $7 млрд властям США компенсировал Deutsche Bank. Речь шла о манипуляциях на рынке ценных бумаг.

В то же время проблемы Credit Suisse Group AG могли возникнуть и из-за плохо организованной отчетности, отмечает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «Сразу вопросы: происхождение денежных средств, налог на прирост капитала, с каких ценных бумаг это должно оплачиваться, а если денежные средства вносятся в трастовый фонд? Где-то намеренно, где-то случайно цифры перепутали, потому что цифр много, клиентов много, элементарные банковские ошибки никто не отменял. У Credit Suisse вообще с отчетностью были проблемы. Когда UBS его поглотил, их предупреждали о том, что они приобретают банк с большими проблемами в отчетности, в бумагах, с "дырами" и так далее. Даже в публикации речь идет о сингапурском филиале — это вообще налоговый рай».

По данным Минюста США, Credit Suisse помогал клиентам скрывать активы и доходы как минимум через 475 офшорных счетов. Всего банк выплатит два штрафа: $372 млн за подготовку ложных налоговых деклараций и еще $139 млн в рамках сделки о прекращении уголовного преследования.

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Елизавета Скобцова