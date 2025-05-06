Арбитражный суд не стал изымать участок под мусорным полигоном в Ревде

Свердловский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска заместителя прокурора Свердловской области о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключенного администрацией Ревды и ООО «Горкомхоз» в 2014 году. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В удовлетворении исковых требований отказать»,— указано в резолютивной части.

В исковом заявлении прокуратура требовала вернуть земельный участок в Ревде, на котором расположен мусорный полигон, в собственность министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Помимо этого, истец требовал обязать мэрию Ревды выплатить компании выкупную стоимость земельного участка в 12,5 млн руб. На время разбирательства были вынесены обеспечительные меры в виде запрета ООО «Горкомхоз» передавать права, осуществлять сделки и иные распорядительные действия в отношении земельного участка и двух расположенных на нем объектов недвижимости.

Напомним, в июле 2022 года в Западной зоне Свердловской области возникли проблемы, связанные с невывозом мусора. ТБО «Экосервис» лишили статуса регоператора, прокуратура начала проверку оператора по размещению отходов ООО «Горкомхоз», с которым сотрудничала компания.

Анна Капустина