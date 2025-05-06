В центре Ярославля в День Победы запретят движение самокатов

В центральной части Ярославля 9 мая будет невозможно движение на электросамокатах. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение об ограничении движения мэрия приняла совместно с операторами кикшеринга в целях исключения возможных рисков. Ездить на электросамокатах не получится там, где будет ограничено движение транспорта.

«7 мая организаторы вывезут самокаты за пределы перекрытых улиц. Вместе с этим самокаты запрограммируют на блокировку движения в зоне запрета»,— добавили в мэрии.

Ранее в мэрии сообщали, что с вечера 8 мая и до наступления 10 мая будет введено ограничение движения личных и общественных транспортных средств на следующих участках: Волжская и Которосльная набережные, Московский проспект, Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Советский переулок, Народный переулок, Кедрова, Волкова, Советская, Советская площадь, Андропова, Трефолева, Максимова, Красный съезд, Красная площадь, Суркова, Флотская, Терешковой, проспект Октября, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, Большая Октябрьская, Республиканская, Мукомольный переулок.

Алла Чижова