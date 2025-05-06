В Курумоче обнаружили 13 партий сомнительного мяса, молока и меда

В самарском аэропорту Курумоч выявлены 13 партий сомнительной молочной и мясной продукции, а также меда. Товар не имел соответствующих ветеринарных сертификатов, и сведения о его производстве отсутствовали. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Продукцию перевозили в ручной клади и багаже граждане, прибывшие из-за рубежа. Инспекторы не допустили ввоз товара. Кроме того, специалисты ведомства проверили 95 партий животноводческих грузов (около тонны продукции) и генетический и племенной материал, включая икру на стадии глазка в объеме 30 тыс. шт.

Георгий Портнов