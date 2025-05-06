В конкурсе на пост главы Кунгура примут участие три кандидата

На должность главы Кунгурского округа претендуют три кандидата. Как сообщает газета «Звезда», заявки для участия в конкурсе подали врио главы муниципалитета Сергей Толчин (на фото), заместитель начальника управления внутренней политики и общественной безопасности администрации округа Олег Штро и замдиректора местного ООО «Ювента» Виталий Елфимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толчин.

Фото: ВК Протон Сергей Толчин.

Фото: ВК Протон

Конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы, состоится 15 мая.

Напомним, должность главы Кунгурского округа стала вакантной после ухода с нее Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года. Сейчас в округе проводится конкурс на замещение должности главы.