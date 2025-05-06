Торговая палата США: Китай нивелировал технологическое отставание от Запада

Торговая палата США признала, что принятая китайскими властями десять лет назад программа «Made in China 2025» оказалась успешной. Благодаря масштабным инвестициям Китай сумел почти полностью нивелировать технологическое отставание от Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инженеры следят за гуманоидным роботом Kuavo, который участвует вместе с бегунами-людьми в полумарафоне E-Town в Пекине, Китай, 19 апреля 2025 года

Фото: Tingshu Wang / Reuters Инженеры следят за гуманоидным роботом Kuavo, который участвует вместе с бегунами-людьми в полумарафоне E-Town в Пекине, Китай, 19 апреля 2025 года

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Согласно докладу, подготовленному консалтинговой компанией Rhodium по заказу властей США, Китай перестал зависеть от импорта железнодорожного и силового оборудования, медицинских приборов и товаров, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, китайские компании стали более конкурентоспособными на мировом рынке, отвоевывая долю рынка у иностранных компаний в таких секторах, как судостроение и робототехника, отмечается в докладе.

«Сегодняшний Китай сильно отличается от Китая 2015 года, и это во многом связано с политикой страны в промышленном секторе, основанной на беспрецедентном государственном финансировании,— заявила Камиль Булленуа, заместитель директора Rhodium и ведущий автор отчета.— Нет никаких сомнений в том, что Китай продолжит сокращать разрыв и повышать свою конкурентоспособность».

Кирилл Сарханянц