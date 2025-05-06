Россиянам предложили найти своего исторического двойника

Россияне смогут узнать, на какого персонажа из русской истории они похожи, отсканировав свое лицо. О запуске патриотического проекта «Отражение героя» в Москве и Волгограде сообщил сегодня, 6 мая, технологический партнер госкорпорации «Ростех» NtechLab.

Для того чтобы узнать, на какую историческую личность похож человек, ему нужно будет подойти к инфостеле с камерой и экраном и отсканировать свое лицо. Отечественная система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта «за считаные секунды» найдет для горожан их «исторических двойников», обещают в компании NtechLab. На экране появится портрет героя, процент сходства с ним, а также детали его биографии. В базе проекта более 2 тыс. персонажей: военных, ученых, писателей, политиков, композиторов, артистов и других соотечественников, которые внесли «большой вклад в развитие страны».

Стелы проекта «Отражение героя» установлены в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде и на территории ВДНХ в Москве. Разработчики анонсировали запуск проекта в Курске, отметив, что «подключиться к инициативе выразили желание и другие регионы страны».

NtechLab занимается разработками в сфере видеоаналитики. В частности, в компании создали систему распознавания лиц, силуэтов и действий людей, а также биометрический комплекс для «обеспечения безопасности культурно-массовых и спортивных мероприятий» и контроля «в горячих точках». Среди партнеров NtechLab — департамент информационных технологий Москвы, столичное ГУ МВД, «Ростелеком» и Петербургский международный экономический форум.

Божена Иванова