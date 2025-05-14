Восточные мотивы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России появляется все больше брендов благопристойной моды в сегменте премиум.

Фото: Артемий Шуматов В России появляется все больше брендов благопристойной моды в сегменте премиум.

Фото: Артемий Шуматов

Без декольте и мини

В индустрии моды фиксируется заметный сдвиг в сторону принятия modest fashion – «скромной, благопристойной моды», которая не подчеркивает женскую фигуру, а также исключает декольте и мини. Этот тренд наблюдается не только среди исповедующих ислам, но и среди немусульман, уточняют аналитики «Дата-Бридж». В 2023году объем мирового рынка мусульманской одежды оценивался в $83 млрд, а в 2031году, по прогнозам, он будет составлять $130 млрд.

Драйверами роста сегмента благопристойной моды являются увеличение мусульманского населения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, а также повышение покупательной способности в быстро развивающихся регионах, таких как Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия.

«По итогам 2023года мировой рынок одежды составлял $673 млрд, из них $83 млрд (12%) приходится на мусульманскую одежду. При этом мусульман примерно четверть населения планеты. Так что о том, что рынок перенасыщен, говорить не приходится, – уверен член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко. – В пользу этого говорят также показатели роста рынка – более 5% в год, что является достаточно высокой цифрой. Вместе с тем мировой текстильный рынок вырос в 2023году на 6,6%. Следовательно, потенциал роста у исламского рынка одежды значительный. Отмечу, что в общем объеме мусульманской одежды преобладает женская, поскольку мужчины чаще носят европейскую одежду».

Еще один стимулирующий фактор – потребители в странах с активно развивающейся экономикой охотно вкладывают средства в высококачественную исламскую одежду, что стимулирует дизайнеров и производителей и увеличивает количество более стильных и инновационных предложений на рынке. В РФ это также одна из активно меняющихся отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тема татарской идентичности в костюме сегодня волнует многих.

Фото: ДУМ РТ Тема татарской идентичности в костюме сегодня волнует многих.

Фото: ДУМ РТ

Дизайн к Рамадану

«В России появляется все больше брендов благопристойной моды в сегменте премиум: ARAPKHANOVI, Аrshaevy, «Илона Бисултанова». Они, а также многие светские бренды (12 STOREEZ, Max Mara, IRKE) активно готовили капсульные коллекции к нынешнему Рамадану, – рассказывает организатор Fashion Iftar в Татарстане, эксперт в области благопристойной моды Джаннат Мингазова. – Среди татарстанских марок я бы отметила SABR, Ostazlar, Lusi, BURO BANU. Уверена, что такие площадки, как форум «Россия – Исламский мир», должны продвигать их. На такие мероприятия активно приглашаются бренды из других стран, но ведь можно создать мостик между нашими дизайнерами и международной ареной».

«Сегодня предпринимателей, которые хотят работать в русле modest fashion, национальной моды и других направлений, поддерживает государство – идет ли речь о развитии имеющегося производства или о его создании, – считает научный консультант Института технологии легкой промышленности, моды и дизайна КНИТУ Татьяна Федорова. – Можно работать также и как ИП, и как самозанятый. Правда, есть проблема с фурнитурой и тканями, потому что они не производятся в РТ».

Работники модной индустрии объединились в 2025году в республиканский Союз дизайнеров, а это тоже подспорье.

«Хочу добавить, что татарстанские дизайнеры, скажем, из Казанского государственного института культуры, сегодня показывают неплохие модели в европейском прочтении мусульманского стиля», – полагает эксперт.

«Дизайнеры Института легкой промышленности КНИТУ разрабатывают одежду и готовят коллекции на основе татарских народных костюмов, которые получают положительную оценку руководства республики», – рассказывает Татьяна Федорова. По словам эксперта, интересные технологические решения реализуются на базе инжинирингового центра. Будущие дизайнеры также участвуют в международных и российских конкурсах – так, работы студентки института Валерии Журовой были взяты в производство брендом INCITY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам исповедует четверть населения планеты, и о том, что рынок мусульманской одежды перенасыщен, говорить не приходится.

Фото: ДУМ РТ Ислам исповедует четверть населения планеты, и о том, что рынок мусульманской одежды перенасыщен, говорить не приходится.

Фото: ДУМ РТ

Не только чакчак и казылык

Что касается мусульманской одежды категории «массмаркет», картина противоречивая. Например, магазины, сконцентрированные на ул. Парижской Коммуны в Казани, столкнулись с проблемой перенасыщения товаром. Одним из факторов снижения числа покупателей называют развитие интернет-торговли. «На маркетплейсах большой выбор одежды для приверженцев ислама. Хорошим ресурсом была бы единая развитая площадка, работающая в сфере благопристойной моды. Попытка ее создать была у магазина HalalShop, затем заявлялось еще несколько инициативных групп, но по итогу нет никого, кто действительно бы объединил все бренды мусульманской моды, что есть в России», – сетует Джаннат Мингазова.

«Мне тоже приходилось слышать о затоваривании магазинов недорогого текстиля на улице Парижской Коммуны. Но это ситуация частная, погоды в сегменте массмаркета не делает, поскольку за пределами «Парижки», а тем более в сельской местности, торговых точек с товарами для мусульман немного либо их вообще нет, – отмечает Вадим Хоменко. – Если говорить о долговременных перспективах сегмента, один из значимых факторов – рост удельного веса мусульманского населения в силу высокой рождаемости и других факторов. Многие страны Европы уже столкнулись с ростом количества мигрантов. К 2050году численность мусульман в мире сравняется с численностью христиан, а к 2070 существенно превысит ее». Нужно учесть также то, что продукцию легкой промышленности из сегмента благопристойной моды интересует не только верующих, полагает эксперт. «Многие светские туристки были бы рады увезти из Казани не только чакчак и казылык, но и свободную одежду, то есть спрос есть, – замечает Вадим Хоменко. – А на сегодня в разработке скромных моделей женской одежды прочно лидируют именно татарстанские дизайнеры».

«Легонькая» промышленность

В Татарстане легкая промышленность в своем развитии испытывает значительные сложности, подчеркивает экономист. В постсоветское время был закрыт ряд предприятий («Спартак», «Адонис» и проч.), и они не восстановлены.

«Сейчас не хватает кадров. Почти не осталось вузов и ссузов, которые обучают швей и механиков швейного оборудования. Чтобы дальше легкая промышленность не буксовала, определенно нужна господдержка», – считает Вадим Хоменко.

Главная преграда, которая стоит на пути создания полноценного швейного кластера – острая нехватка работников, вторят производственники. По словам председателя правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ, владелицы швейной мастерской «Ирэн» Ирины Купряхиной, в 2024году дефицит кадров в производстве составлял порядка 3 тыс. человек.

«Производство у нас есть, есть и оборудование высокотехнологичное, но работать на нем, к сожалению, порой некому», – посетовала она.

Несколько лет назад возникла идея создания швейного кластера в Казани на территории технопарка «Химград», однако проект так и остался нереализованным. В технопарке из более чем 300 работающих предприятий к легпрому относится лишь десяток.

«В республике расположено множество организаций, которые производят широкий ассортимент продукции – от традиционных национальных костюмов до современной одежды и аксессуаров, а также обувь, домашний текстиль и аксессуары. В 2024году структура легкой промышленности республики представлена текстильным производством (37,3%), швейным производством (42,6%) и производством кожи, изделий из кожи, а также производством обуви (20,1%)», – сообщили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

Предприятиями легкой промышленности республики в 2024году отгружено продукции на 13,9 млн руб., в том числе в производстве одежды – 5,9 млн руб.

«Легкая промышленность в Татарстане имеет широкие перспективы развития, связанные с несколькими ключевыми направлениями, такими как развитие новых технологий и материалов (например, внедрение 3D-печати), фокус на онлайн-торговлю, расширение ассортимента товаров», – уточняют в Минпромторге РТ. Однако в министерстве затруднились ответить о планах развития рынка мусульманской одежды и не смогли предоставить данные по имеющемуся производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран в Татарстане сохранились традиции создания мусульманской одежды и обуви.

Фото: ДУМ РТ в Татарстане сохранились традиции создания мусульманской одежды и обуви.

Фото: ДУМ РТ

Условные беларусы

«Только в России проживает порядка 20 млн мусульман, и потенциал рынка мусульманской одежды очень большой», – убежден научный сотрудник Института управления, экономики и финансов КФУ, кандидат экономических наук Кабир Саубанов. По его мнению, нужно привлекать к разработке мусульманской одежды массового потребления лучших татарстанских дизайнеров. Кроме того, ощутимым стимулом развития отрасли станет создание национального маркетплейса, объединяющего производителей не только мусульманской одежды, но и всей продукции халяль, полагает эксперт и предлагает использовать возможности ремесленников из сельских местностей Татарстана, где сохраняются традиции создания мусульманской одежды, обуви, халяльных продуктов питания и т.д.

«Если резюмировать, для обеспечения роста индустрии мусульманской одежды необходима коллаборация дизайнеров, производителей и государства», – отмечает Кабир Саубанов.

Шансы местных швейников увеличивает то, что в 2022году Россию покинули многие зарубежные бренды одежды.

«Как-то раз в Беларуси меня спросили, как в Татарстане дела с производством халяльной продукции. «Зачем вам халяль?» – спрашиваю. А они интересуются, потому что налаживают производство ради экспорта исламской продукции. Так что если не начнет Татарстан шить мусульманскую одежду, за дело возьмутся условные белорусы», – уверен Вадим Хоменко.

Калфак вместо платка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова

Фото: предоставлено Гузель Валеевой-Сулеймановой Доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова

Фото: предоставлено Гузель Валеевой-Сулеймановой

Доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова:

– Женская мусульманская одежда, которую мы сегодня видим на улицах, отличается от традиционного татарского мусульманского наряда. Так, молодые девушки могли не носить платки, а надевать калфак (закругленную расшитую шапочку) или такыя-калфак (головной убор в виде тюбетейки с высокой передней частью). Чем старше женщина, тем больше она прикрывала себя. Замужние женщины надевали платок поверх головного убора, выходя на улицу. А сейчас молодые мусульманки в Татарстане предпочитают носить платок, полностью прикрывая волосы. Этот обычай пришел к нам из мусульманских стран со строгими обычаями, принятыми по отношению к женской одежде. Кто-то ориентируется на арабскую моду, кто-то – на турецкую или какую-то другую. Однако тема татарской идентичности в костюме сегодня волнует многих. Татарские атрибуты – это, скажем, платки с национальными орнаментами, ювелирные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, которые играли особую роль и как традиционный символ, и как мусульманский оберег. Популярным этническим маркером становится ношение изю, оформленного в форме традиционного нагрудника с закругленными углами. А вот длина традиционного татарского женского платья соответствует мусульманской традиции, также как и его свободный крой, скрывающий фигуру. Возвращается и узорная кожаная обувь, оформленная в технике кожаной мозаики, в ансамбле с ней появляются современные сумочки с аналогичным декором. Кстати, обувь у татарских мусульманок всегда была закрытой, будь то ичиги (сапоги с мягким носком) или чувяки (туфли). Отмечу, что сегодня многие модельеры не знают, какие образцы татарского костюма брать за основу. Нужны профессиональные издания по татарскому костюму, рассматривающие его как вид искусства. Необходимо экспонировать коллекции одежды, хранящиеся в запасниках музеев. Иначе будет распространяться ложное понимание костюма как элемента фольклорной культуры с его пестротой и ложно понимаемой роскошью. Такие образцы можно увидеть на сцене в выступлениях танцевальных и других эстрадных коллективов.

Венера Вольская