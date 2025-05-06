К 80-летию Победы в небо Казани запустили вертолет Бессмертного полка

По случаю 80-летия Великой Победы вертолет МЧС России впервые запустили в рядах Бессмертного полка в небе над Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомственный вертолет украсили портретом Героя Советского Союза Михаила Девятаева и георгиевской лентой. На борту вертолета в воздух поднялся сын легендарного летчика Александр.

В акции «Бессмертный полк в небе» участвуют 15 воздушных судов. В этом году она проводится впервые.

Дарья Сайфиева