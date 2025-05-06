В Севастополе простились со стрелком, погибшим в зоне проведения СВО

Жители Севастополя простились со старшим стрелком, ефрейтором Павлом Кирилловым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Павел Кириллов родился и вырос в Севастополе. После школы он поступил в Белгородский государственный университет, но не окончил его. Из-за смерти отца он пошел работать. В Севастополе работал экспедитором и доставлял продукты на предприятия. Затем несколько лет проработал в такси.

В 2024 году Павел Кириллов заключил контракт с Минобороны РФ, и после подготовки его направили в зону проведения СВО в одно из мотострелковых подразделений. Он погиб на Макеевском направлении.

Алина Зорина