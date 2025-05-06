В июне запустят прямое авиасообщение между Нальчиком и Сочи

Авиакомпания «Азимут» начнет выполнять прямые рейсы между Нальчиком и Сочи с 3 июня 2025 года. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, сообщили в аэропорту столицы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перевозки будут проводиться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по вторникам. Вылет из Нальчика запланирован на 23:35, прибытие в Сочи — на 00:50. В случае увеличения пассажиропотока перевозчик рассматривает возможность добавления второго рейса в неделю.

Также в июне авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять рейсы из Сочи в Даламан, Турция. «Победа» открыла сезонные рейсы из Новосибирска в Сочи, а «Россия» планирует запустить рейсы из Томска в курортный город.

С 30 марта аэропорт Сочи работает по весенне-летнему расписанию, которое включает 85 направлений: 57 внутренних и 28 международных. Обслуживание рейсов будет осуществляться 31 авиакомпанией. В период майских праздников аэропорт ожидает около 466 тыс. пассажиров, из которых 386 тыс. на внутренних и 80 тыс. на международных рейсах.

Мария Удовик