Глава Октябрьского района Самары получил представление из-за провала асфальта

Прокуроры внесли главе Октябрьского района Самары Сергею Радько представление об устранении нарушений. Основанием для этого стал провал асфальта у многоквартирного дома в районе гостиницы «Ренессанс». Об этом сообщил контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Асфальт провалился на улице Ново-Садовой у дома № 106 литера Н. Однако чиновники не восстановили его.

СМИ опубликовали жалобы жителей на ситуацию, и прокуратура провела проверку. В результате было установлено, что на территории находится выведенный из эксплуатации водопровод, а за благоустройство участка отвечает местная администрация. После вмешательства надзорного ведомства провал устранили.

Георгий Портнов