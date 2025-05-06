Reuters: Хегсет в феврале приказал остановить помощь Украине, не уведомив Трампа

Вскоре после начала второго президентского срока Дональда Трампа министр обороны Пит Хегсет отдал устный приказ Объединенному командованию стратегических перебросок ВС США (USTRANSCOM) прекратить уже одобренные поставки военной помощи Украине, узнало агентство Reuters. По словам источников, американский президент об этом указании не знал, как и высокопоставленные чиновники Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

По информации Reuters, 30 января в Овальном кабинете прошла встреча Дональда Трампа с Питом Хегсетом и другими чиновниками, отвечающими за нацбезопасность. Прекращение военной помощи Украине обсуждалось, но никаких указаний по итогам совещания президент не дал, рассказали источники агентства. Три источника предположили, что глава Пентагона «неверно истолковал» суть обсуждений.

Однако по приказу Пита Хегсета было отменен вылет 11 самолетов с артиллерийскими снарядами и другим оружием, которое предназначалось Украине. По словам Reuters, в начале февраля украинская сторона по нескольким каналам обратилась к администрации США с просьбой объяснить задержку поставок. В качестве ответа Вашингтон ссылался на «внутриполитический характер» этого решения, не указывая подробностей, пишет агентство.

Собеседники Reuters отмечают, что приостановка военной помощи, как правило требующая координации нескольких ведомств и транспортных компаний, прошла без каких-либо обсуждений. Один из источников рассказал, что поставки были возобновлены, когда вмешался занимавший тогда должность советника по нацбезопасности Майк Уолц. По данным Reuters, приостановка поставок обошлась USTRANSCOM в $2,2 млн.

Лусине Баласян